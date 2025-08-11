Lo que comenzó como un paseo aéreo terminó en una historia digna de película para Ashley Prange, una piloto aficionada que, mientras disfrutaba de las vistas desde su avioneta, dejó caer accidentalmente su iPhone 16 Pro desde unos 800 metros de altura.

Contra todo pronóstico, el teléfono no solo sobrevivió la caída, sino que continuó grabando durante todo el descenso hasta aterrizar en medio de un bosque.

Gracias al localizador de Apple, Ashley pudo encontrar el dispositivo intacto, con la pantalla ilesa y solo algunos rasguños en la carcasa, la cual absorbió el impacto. Incluso su tarjeta de crédito, guardada en el estuche, se mantuvo en perfecto estado.

“Pensé que lo había perdido para siempre”, confesó la piloto, quien celebró la resistencia de su equipo.

Aunque ya se han registrado casos de iPhones que sobreviven caídas extremas, este destaca por haber documentado toda la travesía. El episodio refuerza el creciente interés por carcasas de uso rudo, ideales para aventureros que no quieren preocuparse por la integridad de su teléfono.