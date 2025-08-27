Minneapolis volvió a estremecerse este viernes tras un nuevo tiroteo, ahora en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación, donde un atacante abrió fuego durante la entrada matutina de los niños. El hecho se convierte en el cuarto tiroteo mortal en la ciudad en menos de 24 horas, aumentando la alarma social.

De acuerdo con la policía local, el agresor disparó contra varias personas antes de quitarse la vida. Autoridades confirmaron que el tirador fue neutralizado y recalcaron que “no existe una amenaza activa para la comunidad”. Sin embargo, la tragedia ha dejado un clima de miedo e incertidumbre entre padres de familia y estudiantes.

El tiroteo ocurrió justo en la primera semana de clases, lo que intensifica el impacto psicológico en la comunidad escolar. Medios locales informaron que el número de heridos podría oscilar entre tres y veinte personas, aunque no se ha confirmado la cifra oficial.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lamentó profundamente los hechos y aseguró estar “orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”.

Desde Washington, el presidente Donald Trump también reaccionó rápidamente, informando que el FBI ya se encuentra en el lugar y pidió a los ciudadanos unirse en oración por las víctimas y sus familias. “Por favor, acompáñenme a rezar por todos los involucrados”, escribió en su cuenta oficial.

Tras el ataque, las autoridades habilitaron un área de reunificación dentro del recinto escolar para que las familias pudieran reencontrarse con sus hijos, en un operativo cargado de tensión y lágrimas. Minneapolis enfrenta ahora una nueva jornada de duelo y miedo, marcada por una ola de violencia que no parece detenerse.