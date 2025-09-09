Inicio » Israel ataca en Catar a negociadores de Hamás durante reunión sobre tregua
PortadaRedes

Israel ataca en Catar a negociadores de Hamás durante reunión sobre tregua

by Guayo Cab
written by Guayo Cab 0 comments

Doha, Catar – Un ataque atribuido a Israel sacudió este martes la capital catarí, donde una delegación negociadora de Hamás se encontraba reunida para debatir la propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos en la Franja de Gaza, informó el canal Al Jazeera.

De acuerdo con fuentes del grupo islamista citadas por la televisora catarí, la reunión fue atacada mientras se analizaba la iniciativa presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump, que busca un cese temporal de las hostilidades.

Versión israelí del ataque

El ejército de Israel y el Shin Bet, su agencia de seguridad interior, confirmaron que llevaron a cabo un bombardeo “preciso” contra altos dirigentes de Hamás, a quienes responsabilizan de la masacre del 7 de octubre y de dirigir la guerra contra Israel. Sin embargo, las autoridades israelíes no especificaron el lugar exacto del operativo.

banner

Reacción de Catar

Un periodista de la AFP constató que el ataque impactó un complejo utilizado por Hamás en Doha. El gobierno catarí condenó el bombardeo y lo calificó de “cobarde”, al afirmar que los misiles tenían como objetivo las residencias de los líderes del grupo.

Tregua en riesgo

Según fuentes palestinas, la propuesta estadounidense contempla una tregua inicial de 60 días, durante la cual Hamás liberaría rehenes de forma escalonada a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

La semana pasada, el primer ministro Benjamin Netanyahu había autorizado el inicio de negociaciones con el objetivo de lograr la liberación de todos los cautivos. Sin embargo, al mismo tiempo dio luz verde a una nueva ofensiva militar para recuperar el control de Ciudad de Gaza, considerado uno de los últimos bastiones del movimiento islamista.

Un golpe a la diplomacia

El ataque contra la delegación negociadora ocurre en un momento clave para los esfuerzos de mediación encabezados por Egipto, Catar y Estados Unidos, y amenaza con entorpecer los intentos de alcanzar una tregua en el conflicto.

You Might Also Like

You may also like

Embajada de EE.UU. emite alerta tras ofensiva israelí en Catar

Mexicanos detenidos en Polonia por operar narcolaboratorio vinculado al Cártel de Sinaloa

Apple prepara el lanzamiento del iPhone 17 Air con diseño ultradelgado

Confusión mortal: Armada de Colombia dispara contra embarcación de alcaldesa en Nariño

Argentina logra trasplante exitoso de riñón de cerdo modificado genéticamente

Entrega Municipio 294 Becas de Acceso a la Universidad en la UTPN

Juárez noticias All Right Reserved.