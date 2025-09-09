Doha, Catar – Un ataque atribuido a Israel sacudió este martes la capital catarí, donde una delegación negociadora de Hamás se encontraba reunida para debatir la propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos en la Franja de Gaza, informó el canal Al Jazeera.

De acuerdo con fuentes del grupo islamista citadas por la televisora catarí, la reunión fue atacada mientras se analizaba la iniciativa presentada por el expresidente estadounidense Donald Trump, que busca un cese temporal de las hostilidades.

Versión israelí del ataque

El ejército de Israel y el Shin Bet, su agencia de seguridad interior, confirmaron que llevaron a cabo un bombardeo “preciso” contra altos dirigentes de Hamás, a quienes responsabilizan de la masacre del 7 de octubre y de dirigir la guerra contra Israel. Sin embargo, las autoridades israelíes no especificaron el lugar exacto del operativo.

Reacción de Catar

Un periodista de la AFP constató que el ataque impactó un complejo utilizado por Hamás en Doha. El gobierno catarí condenó el bombardeo y lo calificó de “cobarde”, al afirmar que los misiles tenían como objetivo las residencias de los líderes del grupo.

Tregua en riesgo

Según fuentes palestinas, la propuesta estadounidense contempla una tregua inicial de 60 días, durante la cual Hamás liberaría rehenes de forma escalonada a cambio de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

La semana pasada, el primer ministro Benjamin Netanyahu había autorizado el inicio de negociaciones con el objetivo de lograr la liberación de todos los cautivos. Sin embargo, al mismo tiempo dio luz verde a una nueva ofensiva militar para recuperar el control de Ciudad de Gaza, considerado uno de los últimos bastiones del movimiento islamista.

Un golpe a la diplomacia

El ataque contra la delegación negociadora ocurre en un momento clave para los esfuerzos de mediación encabezados por Egipto, Catar y Estados Unidos, y amenaza con entorpecer los intentos de alcanzar una tregua en el conflicto.