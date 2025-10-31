El reconocido periodista de TV Azteca, Jorge Zarza, destacó que la sutileza del pueblo mexicano podría ser el motor que impulse un cambio significativo en la situación política y económica del país. Con ejemplos históricos y un llamado a la acción, Zarza instó a utilizar las redes sociales como un medio para canalizar la inquietud popular y propiciar una verdadera transformación.



En una reciente intervención, el periodista de TV Azteca, Jorge Zarza, afirmó que la sutileza característica del pueblo mexicano podría ser la clave para cambiar la situación actual de México. Según Zarza, la manera en que los mexicanos han expresado sus inquietudes a lo largo de la historia es un claro ejemplo de que, aunque la forma de comunicar sea discreta, su impacto puede ser profundo.



El periodista relató una anécdota histórica que ilustra este punto: “La historia cuenta que los pobladores idearon una manera ingeniosa de comunicarle al rey que su reina era coja, sin ser directamente confrontativos ni despectivos. Le llevaron rosas y, con mucha sutileza, le dijeron que la reina era coja”, comentó Zarza, destacando la capacidad de los mexicanos para abordar situaciones delicadas con inteligencia y astucia.



Zarza subrayó que, en el contexto actual, los mexicanos tienen a su disposición una herramienta poderosa para canalizar su inquietud: las redes sociales. “La sutileza de todos los mexicanos que se preocupan por lo que sucede políticamente y económicamente en el país puede ser expresada en las redes sociales y generar una reacción en cadena”, afirmó. Para él, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar, oficializar y amplificar esas inquietudes.



Un Llamado a la Acción: Usar la Información para el Cambio



El periodista también resaltó la importancia de cuestionar y exigir respuestas concretas. “Para cambiar nuestra sociedad, necesitamos tener piel de elefante, no dejarnos afectar por las críticas, y ser capaces de hacer preguntas que vayan más allá de los discursos vacíos”, subrayó Zarza. Según su visión, los mexicanos deben ser valientes al preguntar y no temer al juicio o la crítica, incluso si se les tilda de ignorantes.



Además, hizo un llamado a la sociedad para que utilice el acceso a la información en línea no solo para entretenimiento, sino también como una herramienta para aprender, comprender y debatir con sentido común. “Tenemos que aceptar la carga que nos tocó vivir, con la visión de que los frutos de nuestra acción beneficiarán a las siguientes generaciones”, expresó Zarza.



La Inquietud Social: Un Indicador de Cambio



Por último, Zarza destacó que la sociedad está mostrando señales claras de inquietud. “La gente nos está pidiendo algo, y no podemos quedarnos con las manos vacías”, concluyó. A su juicio, el diálogo, incluso sobre los temas más candentes, puede ser constructivo, divertido y fácil de entender, siempre y cuando se utilice la sutileza para abordar los problemas con inteligencia y empatía.