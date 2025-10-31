CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.— El reconocido periodista y conductor de televisión Jorge Zarza visitará Ciudad Juárez para ofrecer la conferencia “El reto de mirar hacia adelante”, un encuentro dirigido a estudiantes, comunicadores y público en general interesado en los desafíos de la información en tiempos de cambio.

El evento se llevará a cabo en el auditorio CEPia enseguida de la UACH. De 9:00 am a 10:30 am. Profe Manuel Díaz 518-b, y forma parte de un esfuerzo por fomentar la reflexión sobre el papel del periodismo y la comunicación en una sociedad marcada por la inmediatez y la desinformación.

Zarza, con más de tres décadas de trayectoria en medios nacionales, ha sido testigo directo de los acontecimientos que han definido la historia reciente de México. Durante su ponencia, compartirá experiencias personales y profesionales, además de invitar a los asistentes a mirar el futuro con esperanza, compromiso y una actitud crítica ante los retos que enfrenta la comunicación moderna.

Organizadores del evento destacaron que la conferencia busca inspirar a las nuevas generaciones a ejercer la profesión periodística con responsabilidad y visión. “Jorge Zarza representa la voz de una generación de comunicadores que han sabido adaptarse a los cambios tecnológicos sin perder la esencia del oficio”, señaló uno de los coordinadores.

El periodista, conocido por su paso por TV Azteca y por su cobertura de sucesos históricos nacionales e internacionales, abordará temas como la evolución del periodismo, la credibilidad en los medios y la importancia de mantener una mirada positiva ante los desafíos del presente.