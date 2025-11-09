Chihuahua, Chih.- En un acto celebrado en Casa Chihuahua, el diputado José Luis Villalobos García presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas, donde destacó los avances alcanzados durante su primer año en el Congreso del Estado y reafirmó su compromiso de seguir sirviendo a la ciudadanía con resultados, cercanía y diálogo.

Acompañado por representantes de los distintos niveles de gobierno, liderazgos empresariales, académicos y de la sociedad civil, el legislador señaló que su labor ha estado guiada por el principio de que la política debe entenderse como una herramienta para servir, no para servirse.

Durante su mensaje, Villalobos expresó el orgullo de representar a Chihuahua en la Sexagésima Octava Legislatura y subrayó que “servir a Chihuahua me ha dado las mayores satisfacciones de mi vida. Antes de hablarle a la gente, me dediqué a escucharla, a conocer sus historias y a entender sus necesidades, porque solo así se pueden representar dignamente sus causas” reiteró.

En su primer año de ejercicio legislativo, el diputado presentó 42 iniciativas, de las cuales 25 fueron de manera individual, 8 en conjunto con el Grupo Parlamentario del PRI y 9 con carácter de punto de acuerdo. Explicó que cada propuesta representa una acción concreta para fortalecer áreas como la salud, los derechos humanos, la niñez y la juventud, la igualdad y la seguridad social.

Villalobos hizo especial énfasis en la reforma a la Ley Estatal de Salud y a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se creó el Programa Estatal de Diabetes Infantil, un esfuerzo coordinado con la sociedad civil y el Gobierno del Estado para brindar atención más digna y especializada a la niñez chihuahuense.

Como presidente de la Comisión de Turismo, destacó el trabajo conjunto con el sector público, privado y la sociedad civil para fortalecer la promoción del estado. “Mi propósito es que México y el mundo conozcan cada vez más todo lo que Chihuahua tiene para ofrecer”, afirmó.

Durante su intervención, el legislador también reconoció a sus compañeros de bancada y recordó con afecto al diputado Luis Fernando Chacón. Agradeció la confianza de su partido y el liderazgo del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien definió como “un priista con carácter y determinación que ha devuelto al partido la unidad y la cohesión”.

El diputado advirtió sobre los retos nacionales de inseguridad y debilitamiento institucional, y contrastó con orgullo la fortaleza de Chihuahua. “Aquí la gente no se rinde, no se acostumbra al miedo ni se resigna a menos de lo que merece”, expresó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando con firmeza, diálogo y responsabilidad. “Si hoy el país enfrenta una tormenta, que Chihuahua sea el ejemplo de cómo se resiste con dignidad, de cómo se legisla con responsabilidad y de cómo se defienden las libertades. Servir a nuestra gente es el mayor honor y la más alta responsabilidad”, concluyó.