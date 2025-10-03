Inicio » Joven australiana logra última foto de graduación junto a su padre antes de su fallecimiento
Joven australiana logra última foto de graduación junto a su padre antes de su fallecimiento

Sídney.– La historia de Kassidy Fisher conmovió a miles de personas en redes sociales luego de compartir la última fotografía que se tomó con su padre, dos días antes de su fallecimiento. La joven, graduada en Comunicación Digital por la Universidad Tecnológica de Sídney, decidió vestirse con toga y birrete para mostrarle a su padre su logro académico.

Aunque terminó la carrera en noviembre pasado, la ceremonia oficial se celebrará hasta el próximo mes debido a los retrasos por la pandemia. Kassidy no quiso esperar y buscó la manera de conseguir la vestimenta para tomarse la imagen junto a su padre hospitalizado.

“Todo lo que quería era una foto con mi padre, que siempre me apoyó en mi carrera educativa”, escribió en su perfil de LinkedIn. La publicación superó los 800 mil “me gusta” y recibió cientos de mensajes de apoyo y condolencias.

