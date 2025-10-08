Un joven mexicano se volvió viral en TikTok tras relatar el momento en que intentó comprar una bolsa de la marca Bvlgari creyendo que costaba 150 pesos, cuando en realidad su precio era de 150 mil.

El usuario @alonsoespinoza00 contó que una bolsa en el aparador le llamó la atención y decidió preguntar el precio. Según narró, un empleado respondió “ciento cincuenta”, lo que interpretó como $150 pesos. Sin dudar, ofreció un billete de $500 para pagar.

El malentendido se aclaró en el mostrador, cuando el trabajador precisó que el costo real era de 150 mil pesos. Sorprendido, el joven se retiró del lugar. “Nunca me había humillado tanto en mi vida”, escribió entre risas nerviosas.

El video generó cientos de comentarios en TikTok. Algunos usuarios compartieron experiencias similares, mientras otros reflexionaron sobre la brecha entre los precios del lujo y la realidad económica cotidiana.