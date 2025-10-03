Inicio » Jóvenes de Ciudad Juárez se comprometen como agentes de cambio
Jóvenes de Ciudad Juárez se comprometen como agentes de cambio

by Guayo Cab
Ciudad Juárez.– Este jueves la Asociación Civil Espacio y Cultura en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), llevó a cabo el segundo Foro “Sesiones de escucha entre seguridad, jóvenes y comunidad” en el Conalep 3, turno matutino, como parte del proyecto “Hazlo Posible: jóvenes como agentes de cambio”, una iniciativa que busca motivar a la juventud a participar en la construcción de una sociedad más segura y justa.

El evento abrió con el curso “Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana”, impartido por el policía tercero Wilfrido Ibarra Lizárraga y Adrián Martínez Mendoza, quienes con un lenguaje cercano lograron generar confianza con los estudiantes.

Ibarra resaltó la importancia de la prevención del delito y el papel de la policía de proximidad, mientras que Martínez invitó a reflexionar sobre la paz interior y la necesidad de tomar decisiones orientadas a la tranquilidad personal.

El foro incluyó testimonios de superación como el de Juan Manuel Vega, quien relató cómo superó las adicciones y hoy lidera una organización para la prevención de drogas.

Asimismo, Juventino Torres García compartió su experiencia personal, alentando a los jóvenes a aceptar errores y buscar ayuda para salir adelante.

En las mesas de consulta participaron más de 150 estudiantes, quienes discutieron sobre violencia escolar y comunitaria, consumo de drogas, salud mental, empleo y redes sociales. El evento concluyó con la firma de compromisos de los jóvenes como agentes de cambio.

