Ciudad Juárez.– Este jueves la Asociación Civil Espacio y Cultura en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), llevó a cabo el segundo Foro “Sesiones de escucha entre seguridad, jóvenes y comunidad” en el Conalep 3, turno matutino, como parte del proyecto “Hazlo Posible: jóvenes como agentes de cambio”, una iniciativa que busca motivar a la juventud a participar en la construcción de una sociedad más segura y justa.

El evento abrió con el curso “Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana”, impartido por el policía tercero Wilfrido Ibarra Lizárraga y Adrián Martínez Mendoza, quienes con un lenguaje cercano lograron generar confianza con los estudiantes.

Ibarra resaltó la importancia de la prevención del delito y el papel de la policía de proximidad, mientras que Martínez invitó a reflexionar sobre la paz interior y la necesidad de tomar decisiones orientadas a la tranquilidad personal.

El foro incluyó testimonios de superación como el de Juan Manuel Vega, quien relató cómo superó las adicciones y hoy lidera una organización para la prevención de drogas.

Asimismo, Juventino Torres García compartió su experiencia personal, alentando a los jóvenes a aceptar errores y buscar ayuda para salir adelante.

En las mesas de consulta participaron más de 150 estudiantes, quienes discutieron sobre violencia escolar y comunitaria, consumo de drogas, salud mental, empleo y redes sociales. El evento concluyó con la firma de compromisos de los jóvenes como agentes de cambio.