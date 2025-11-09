Con el objetivo de atender las causas de la inseguridad desde su raíz y fomentar valores entre la juventud, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Prevención Social, llevó a cabo una jornada de pláticas preventivas y actividades formativas en una escuela secundaria del suroriente de la ciudad.

Bajo el marco del programa “Jóvenes por la prevención, unidos por el suroriente”, oficiales adscritos a Prevención Social y a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, interactuaron con los estudiantes, compartiendo experiencias y testimonios reales sobre casos de violencia familiar.

Durante las dinámicas, se destacó cómo la violencia afecta a las personas y la trascendental importancia de la denuncia para identificar situaciones de riesgo y romper los ciclos de violencia, fomentando al mismo tiempo una comunicación familiar saludable.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la SSPM de trabajar de manera preventiva, implementando programas que buscan fortalecer los valores, la cultura de la paz y la participación ciudadana entre los adolescentes, creando así entornos más seguros para su desarrollo.

La SSPM reafirma su compromiso de continuar con estas estrategias que priorizan la prevención y la construcción del tejido social, pilares fundamentales para un Juárez más seguro y unido.