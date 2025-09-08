Inicio » Juarenses disfrutan del grupo Cañaveral previo al informe
Ciudad Juárez

Juarenses disfrutan del grupo Cañaveral previo al informe

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Canciones como “Tiene espinas el rosal” y “No te voy a perdonar” del grupo Cañaveral, es parte del repertorio que las y los fronterizos disfrutan esta tarde previo al primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar del periodo 2024-2027.


Emir Pavón, lider de la agrupación ha encendido el buen ambiente en el Estadio 8 de Diciembre, en donde miles de juarenses asisten en familia para escuchar la rendición de cuentas de la actual administración.


“El recinto deportivo tiene una capacidad para recibir a cinco mil personas, no obstante, se acondicionó el área del campo con diez mil sillas, lo que se traduce en al menos 25 mil espectadores para el evento”, informó Carlos Israel Nájera Payán, coordinador general de Comunicación Social del Municipio.


Los asistentes siguen arribando al lugar, algunos con pancartas de apoyo y felicitaciones al alcalde, lo que representa la confianza y credibilidad en el desempeño que ha tenido en la administración anterior y en leste primer año de la actual.

You Might Also Like

You may also like

Diputada Jael Argüelles entrega útiles escolares a la niñez de la colonia...

Conferencia sobre salud bucal abre la XXII Semana de la Salud en...

Trabajamos por los juarenses desde hace cuatro años: Presidente Pérez Cuéllar

Cambian de ubicación los CAM móviles del JuárezBus para la siguiente semana;...

Reunió programa de Sociología de la UACJ a especialistas para reflexionar sobre...

Rescatan municipales a familia atrapada con todo y vehículo en inundación

Juárez noticias All Right Reserved.