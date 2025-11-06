Ciudad Juárez.— Usuarios del sistema de transporte JuárezBus señalaron que la ruta podría haberse extendido más allá del fraccionamiento Parajes de Oriente si se hubieran aprovechado las estaciones que actualmente permanecen cerradas en varios puntos del recorrido.

De acuerdo con los pasajeros, desde el tramo del Libramiento hasta Parajes de Oriente existen varias estaciones construidas con apenas una calle de separación entre sí, lo cual consideran innecesario. “Con una sola estación hubiera sido suficiente”, expresaron.

También mencionaron que, en el área cercana a la Presidencia Municipal, hay una estación duplicada, motivo por el cual una de ellas fue cerrada. Además, aseguraron que al menos dos estaciones más permanecen inactivas sin razón aparente.

Los usuarios cuestionaron la planeación del proyecto y lamentaron el gasto público invertido en infraestructura que no se utiliza. “Fue un desperdicio de nuestros impuestos por parte de un gobierno estatal incapaz de planear correctamente los servicios públicos”, señalaron.

Según los entrevistados, si se hubieran aprovechado los recursos invertidos en estaciones duplicadas o cerradas, la ruta del JuárezBus podría haberse extendido hasta los fraccionamientos ubicados sobre el bulevar Talamas Camandari, beneficiando a cientos de familias de la zona suroriente.