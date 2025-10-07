Inicio » JuárezBus reitera el llamado a respetar el carril exclusivo y conducir con responsabilidad
JuárezBus reitera el llamado a respetar el carril exclusivo y conducir con responsabilidad

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), hace un nuevo llamado a las y los automovilistas para que respeten el carril exclusivo del JuárezBus.

Reitera que, invadir este espacio representa un riesgo tanto para los pasajeros del sistema como para quienes circulan en vehículos particulares.

El JuárezBus transporta diariamente a miles de personas, por lo que cualquier maniobra imprudente puede poner en peligro la vida de decenas de usuarios.

Conducir con precaución, respetar los señalamientos y planificar el traslado con tiempo, son acciones clave para mantener una movilidad segura y ordenada.

Se invita a la ciudadanía a sumarse al compromiso por una convivencia vial responsable, contribuyendo a que el sistema de transporte opere de manera eficiente y segura para todas y todos.

