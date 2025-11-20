—Sigue la fiesta y el espectáculo en la X

—Funcionan amparos de los ricos

Si el PAN opta por el fiscal de hierro César Jáuregui como su gallo para la alcaldía capitalina, la ecuación —o el sacrificio— en Ciudad Juárez tendría que ser Austria Galindo o Xóchitl Contreras, para mantener el equilibrio de género entre los candidatos panistas en las ciudades más importantes del estado.

En cambio, si la elegida fuera Manque Granados, la ecuación se invertiría y en esta frontera se tendría que postular a un hombre, posiblemente algún funcionario del Gobierno Estatal, como Sergio Nevárez Rodríguez a quien hasta ahora se le ven espolones.

En caso de que Manque Granados sea enviada como candidata a Chihuahua, es una figura que ya ha demostrado capacidad en ese cargo y no arrastra tantos negativos como César Jáuregui, quien actualmente ocupa una posición que le ha generado cierto desgaste, además de su historial como secretario del ayuntamiento en Chihuahua, Juárez, Delicias, entre otros municipios.

Apenas viene entrando diciembre la agenda de las posadas ya está llena, y en donde la fiesta es de todos los meses es en el municipio en donde se está organizando el “Rodeo 2025” en la arena Santa Elena.

Va a haber competencias de rodeo como monta de toros, lazo, carreras y música en vivo con Los Únicos del Norte y Tamborazo Las Brisas, comida, baile y show de payasos. Obvio cerveza y alcohol para aventar pa’ arriba.

Y luego “Juanga desde Bellas Artes, 31 de agosto de 2013, ahora directo a la X 11 años después”. Con esta nueva fiesta festejan, y es que hay que llenar la caja registradora. Ni Don Boletón, ni los Cabada le igual a la fiesta y al espectáculo de ahora.

Con el reestreno del concierto de Juan Gabriel, habrá todo tipo de comidas y bebidas para todos los gustos en la Plaza de la Mexicanidad.

En lugar de impulsar actividades culturales, recreativas y deportivas que fomenten la convivencia familiar en los pocos parques funcionales o en los escasos gimnasios disponibles la fiesta está a la orden del día, la temporada de fin de año lo vale.

Algunos ricachones dueños de mansiones andan jugando al escondite fiscal. Resulta que, mientras el resto de los mortales ve cómo le ajusta para pagar el Predial, los propietarios de residencias de superlujo en Campos Elíseos, Misión de los Lagos, Creta Residencial y San Marcos se echan su respectivo amparo, y los juzgados Sexto y Séptimo los apapachan…

Les dan quebrada de pagar como si vivieran en Anapra o en colonias populares del poniente de la ciudad. Sí, así como lo leen: casasotas de 800 metros, con tres pisos y hasta alberca, pagando Predial de vivienda popular. Uta.

Dicen en el municipio que cada año caen unos 40 amparos de ese tipo, y pa’ acabarla los promoventes los ganan.

Además de que el municipio pierde porque los recursos no entran a las arcas, desvía al personal de las direcciones jurídicas para contestar los amparos que casi siempre pierden.

Así que, mientras a la mayoría de los juarenses les toca pagar sin descuentos, ni beneficios y con la calculadora en mano, hay quienes, por arte de juzgado, gozan de pagar menos. No mam…

Así que, entre la especulación panista, los pedas en la X y hasta los amparos de los ricos para pagar menos Predial, aquí nadie se aburre.