Sao Paulo.– Un tribunal brasileño condenó a un hombre divorciado a pagar manutención para las mascotas que compartía con su expareja: cinco perros y un gato. La decisión, emitida por la Novena Sala de la Cámara de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Sao Paulo, respondió a un recurso interpuesto por la mujer, quien tiene la custodia de los animales.

En primera instancia, el juez había rechazado la ayuda económica, otorgando únicamente pensión para la hija menor de la pareja. Sin embargo, la apelación prosperó bajo el argumento de que el propio exmarido reconoció que las mascotas eran “miembros de la familia”.

El magistrado Edson Luiz de Queiroz ordenó el pago del 15 % de un salario mínimo, destinado a la alimentación y servicios veterinarios. Aunque en Brasil los animales no tienen personalidad jurídica, la ley permite establecer ayudas económicas cuando las mascotas fueron adquiridas durante el matrimonio bajo régimen de bienes compartidos.