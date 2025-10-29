El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la cruzada del cambio continúa esta semana con trabajos simultáneos en varias avenidas y calles principales de la ciudad.



Detalló que cuadrillas de la Dirección de Limpia y de la empresa encargada del mantenimiento del bulevar Manuel Gómez Morín han hecho un trabajo arduo en el retiro de tierra de arrastre, particularmente en el tramo posterior a la intersección con la avenida Waterfill, donde han recogido más de 120 toneladas de material. Las labores continuarán durante los próximos días hasta dejar completamente limpia la vialidad.



Asimismo, se trabaja de manera paralela en la avenida División del Norte, Municipio Libre, Paseo de la Victoria y Juan Pablo II, por lo que se pide a la ciudadanía manejar con precaución en dichas zonas.



Solís Kanahan destacó que algunos de los tramos se atienden en jornadas nocturnas, como en la avenida De las Torres y Juan Pablo II, donde además se realiza el pintado de los cordones de los camellones centrales.



“Pedimos a los automovilistas su paciencia y que conduzcan con cuidado. Contamos con señalamientos y advertencias en cada punto, pero es importante informar para que quienes transiten por estas avenidas lo hagan de manera segura”, señaló el director de Limpia.