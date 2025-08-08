Inicio » La espada láser de Darth Vader podría venderse por 3 millones de dólares
La espada láser de Darth Vader podría venderse por 3 millones de dólares

Londres, Reino Unido — La icónica espada láser utilizada por Darth Vader en El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi será subastada en septiembre en Los Ángeles, con un valor estimado de hasta tres millones de dólares.

La pieza, empleada en las escenas de combate, estuvo en manos de un coleccionista estadounidense durante 40 años y fue autentificada mediante la comparación de abolladuras y marcas con las que se aprecian en las películas.

Fabricada a partir de un antiguo flash de cámara y piezas recicladas —incluyendo partes de una calculadora—, el sable ya no conserva su hoja de madera original, pero es considerado por expertos como un “Santo Grial” del coleccionismo cinematográfico.

La subasta, organizada por Propstore, incluirá también otros objetos icónicos, como el látigo y la funda de Indiana Jones y la Última Cruzada, así como un “neuralizador” de Hombres de Negro con display LED funcional.

La puja se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre y atraerá a coleccionistas de todo el mundo.

