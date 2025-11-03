Inicio » La fuerza del Estado es la justicia: Presidenta Claudia Sheinbaum
La fuerza del Estado es la justicia: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Toda la fuerza del estado, la fuerza del estado es la justicia, hay quien pide como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó está violencia que apenas estamos disminuyendo.

Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia y siempre lo hemos dicho: Es la Atención a las Causas y la Cero Impunidad, la Inteligencia, la Investigación y la Judicialización. Pero la guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales esas no llevaron a nada, 6 años de guerra contra el narco, 6 años en donde Peña armó a través de un comisionado, autodefensas, no funcionó.

Y nosotros es la cero impunidad y la justicia y la atención a las causas, las dos y al mismo tiempo, la presencia, presencia e inteligencia, y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia, la presencia y la inteligencia.

“Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el país”.

