La hamburguesa más cara del mundo: cuatro mil euros por probar la Fleurburger 5000

Las Vegas.– En el bistró Fleur, ubicado en el lujoso resort Mandalay Bay, se sirve la hamburguesa más cara del mundo: la Fleurburger 5000. Creada por el chef Hubert Keller, el plato alcanza un precio de 4,120 euros (unos 17 millones y medio de pesos colombianos).

El exclusivo platillo está elaborado con carne de Wagyu de Kobe, foie gras, trufas negras y pan brioche. El acompañamiento incluye papas fritas y una botella de vino Château Petrus de 1995, servido en una copa Ichendorf que el comensal puede conservar.

El chef estadounidense, reconocido por su cocina gourmet, buscó elevar la clásica hamburguesa a un nivel de lujo reservado para pocos.

