La instalación de retenes en la ciudad es una medida que no ayuda mucho a la estrategia de seguridad y son un malestar para la ciudadanía, consideró el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien dio a conocer que enviará una carta al nuevo Comandante de la Guarnición Militar para hacerle saber su punto de vista sobre este tema.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde dijo que los puntos de revisión que están en el área de El Valle de Juárez, como en la entrada a la ciudad, sólo causan malestar entre la ciudadanía y hasta ahora no se han presentado buenos resultados.

“Yo nunca he creído en los retenes y lo he dicho toda mi vida, pues los delincuentes buscarán otras vías de acceso y yo no estoy de acuerdo con algún retén; en estos cuatro años no los hemos promovido”, afirmó.

Sí se puede detener a un vehículo que se considere sospechoso, ya que eso lo permite la ley, pero no es justo molestar a los ciudadanos al imponer puntos de control.

Aseguró que hoy, de manera pública, entregará un escrito donde le informará al nuevo Comandante de las quejas de los juarenses y los resultados de estas acciones no son los esperados.

Incluso, comentó que hablará de esto con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, para que este tema también sea discutido en la mesa operativa y así también en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la cual se efectúa los viernes por la mañana.