La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez recibió esta semana a personal de la Junta de Agua de la Ciudad de Cuauhtémoc, en seguimiento al evento de intercambio de buenas prácticas realizado en marzo de este año, convocado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), donde la J+ fungió como anfitriona.

Durante la visita, el equipo de Cuauhtémoc conoció los procedimientos internos de la J+, guiados por la licenciada Rosa María Matus, directora Jurídica, quien compartió metodologías y procesos que pueden ser replicados para mejorar la eficiencia administrativa y operativa.

El encuentro incluyó la participación de diversas áreas de la J+, que expusieron experiencias relacionadas con la optimización del suministro y distribución de agua, la atención y servicio a la ciudadanía, estrategias para garantizar un abasto equitativo del recurso, mejoras en infraestructura hidráulica, proyectos de modernización, mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, así como acciones de gestión eficiente para reducir los tiempos de respuesta ante reportes y necesidades.

Con estas acciones, la J+ refrenda su compromiso de fortalecer la cooperación entre organismos operadores y consolidar a Chihuahua como un referente nacional en la gestión eficiente del agua.