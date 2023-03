Por: Daniel Valles.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha de suministrar agua potable a la población. Pero no sólo eso, también, agua tratada para uso agrícola, para la industria y la construcción. Para el riego de parques públicos y jardines. Para lo cual se tienen seis plantas tratadoras y se construye una línea morada por la ciudad. Hasta hoy son 200 kilómetros de línea morada construidos.

Es importante resaltar otro aspecto de la descentralizada. El Alcantarillado. Las descargas que son necesarias para el uso de las aguas negras que se producen en los hogares particulares, el comercio y la industria, así como su conducto. Esto también se cobra en los recibos que mes a mes llegan a los usuarios. Es algo que pocas veces se toma en cuenta.

Se hace énfasis en el agua potable y su costo, pero siempre se deja de lado el alcantarillado y las descargas de aguas negras. Como que la gente no toma esto en cuanta. Pero es algo que se cobra mes a mes. Porque, aunque no haya agua corriente, los desechos humanos se han de ir por alguna parte.

Debido al crecimiento de la ciudad, en los planes que se tienen y que comprenden varios, como el de Mediano Plazo de Gestión Hídrica, como los inmediatos de inversión, se contempla el que se extiendan redes de agua potable, de alcantarillado sanitario y plantas tratadoras.

Este año la J+ invertirá en obras la cantidad de mil millones de pesos. Cantidad histórica. Nunca invertida en un año por la J+.

Se construyen cinco presas que detendrán la fuerza del agua cuando llueva. Como la recientemente inaugurada, “Pico del Águila”. Otras captarán el agua de lluvia.

Además, se extiende la línea morada y se construyen dos plantas tratadoras. Una de dimensiones mega, por el Boulevard JPII.

Por si esto fuera poco, se rehabilitan tanques de almacenamiento de agua por toda la ciudad. Como el de Portal del Roble, el Plutarco Elías Calles, entre otros. Lo que permitirá dar mayor presión y suministro en zonas que por la alta demanda y por la situación del terreno donde están, sufren de una baja presión durante el verano.

También se perforan pozos nuevos y se también se rehabilitan otros.

De esto y de otras muchas obras y tareas que la J+ realiza, el regidor morenista Antonio Domínguez Aldrete, parece no estar enterado. Como sí lo está gran parte de la población juarense.

Y es que en un oficio que ha entregado el regidor este miércoles 15 del presente mes de marzo, hace una amable petición a este organismo operador donde solicita información que ya es pública y que evidencia su completo desconocimiento, no sólo de lo que le comento, sino de casi todo por lo que pide una “explicación”. Por ejemplo.

El servicio medido no se suspende o se corta al siguiente día de que el recibo se vence. Como dice el regidor. Eso lo hace la CFE o la Cía de Gas. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento corta el servicio hasta los noventa (90) días de vencimiento del primer recibo no pagado. ¡Tres meses!

Al suspender el servicio, el recibo es entregado cada mes subsecuente con el adeudo anterior y lo que se acumule. Esto se debe a que se cobra a los hogares, una cuota mínima de 10 metros cúbicos. La usen o no. Como cobran por los planes de los teléfonos celulares o los servicios de entretenimiento “en línea”. Algo que tampoco conoce el regidor.

Nuestro director ejecutivo, que sigue una instrucción de la gobernadora Maru Campos, en infinidad de ocasiones y en casi todos los medios, ha hablado de cómo se cobra y por lo que se cobra el servicio de agua. “El recibo es el mejor medidor y autorregulador del consumo personal, industrial o comercial de agua”.

Se entiende que alguien no esté al pendiente de los medios y desconozca lo que el director ejecutivo dice sobre el tema. Pero es del dominio público. Se comunica por radio, TV, redes sociales, boletines, periódicos, etc.

Esto, a nuestro entender, se explica de manera sencilla. Cómo funciona el cobro y hasta dónde se puede extender el organismo en la espera de los morosos del agua. (Tema para otra entrega).

Dentro de su petición, el regidor solicita se garantice el suministro de agua también, de manera sencilla y entendible, sin tecnicismos para que lo entienda él y la ciudadanía.

Bueno, como dependemos de muchos factores ajenos y externos como, que llueva, que la gente tenga medidores y no tomas clandestinas a la red existente.

El que la autoridad competente no autorice asentamientos irregulares de cientos de familias donde no hay red de agua existente. Como se hizo antes con “Los Kilómetros” y antes en Anapra. Como se ha hecho hace un par de meses a un costado de la colonia Portal del Roble.

Donde de un día para otro hay cientos de familias en casas de “paletas y cartón”, que no tienen acceso al agua potable por red y al drenaje. Y no tendrán. Cuando menos en el futuro inmediato. Y alguien ajeno a la J+ autorizó. Dependemos de eso y aún así, el garantizar el suministro es como para videntes, no para trabajadores de la J+.

Seguro que el buen regidor, preocupado por el bienestar de todos los juarenses, entenderá y usará su importante cargo para coadyuvar a que lo que le compete se detenga. Sobre todo, lo de los asentamientos irregulares. Que es el área de competencia inmediata del regidor.

En el área de Comunicación Social y la de Cultura del Agua, como en la dirección Comercial, podemos ayudar al regidor para que no sólo se informe y analice los datos sobre el funcionamiento. Y que tenga la seguridad que lo haríamos de una manera sencilla y si tecnicismos. Así sus peticiones tendrían la certeza que requieren.