—Los chavos se llevan los aplausos

—Dejan mensajes claritos a Morena

—Borran a priístas del mapa azul

La marcha panista de este domingo pegó bien en la sociedad chihuahuense, y no fue solo cosa de los casi 20 mil azules que se dieron cita, ya convencidos de la visión panista que le apuesta fuerte a la patria, la familia y la libertad.

El evento movilizó a todo el aparato del gobierno estatal, los municipios panistas y, claro, al Comité Directivo Estatal y los municipales. Se llevó a cabo justo en un momento complicado para el gobierno federal, con la inseguridad pegando duro en todo México, pero que se puso aún más grave en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El caso Manzo fue la coyuntura perfecta, y también una estrategia inteligente, para darle duro al discurso de que la familia y los chavos son lo más valioso que tiene Chihuahua y México.

Ya nomás falta que los líderes del partido y los principales voceros del PAN se pongan las pilas para posicionar bien esa visión y esos valores, pa’ que de verdad peguen y sumen más simpatizantes, y por qué no, más votos en el 2027 para la causa panista.

Por lo pronto, la marcha resultó más variada de lo que muchos pensaban, tuvo buena acogida, no hubo expresiones negativas de los transeúntes, no tiraron mala vibra. El momento se prestó para sacar comentarios del evento que reunió a miles.

***********

La neta, los chavos se llevaron las palmas en la marcha panista: les dieron trato especial y hasta lugar VIP como protagonistas del evento. En el parque Lerdo, donde se armó toda la movida y la gente se juntó, los discursos también tuvieron su toque juvenil porque ahí estuvo Fernanda Martínez, la mera mera del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), representando bien a la banda joven.

La verdad, Fernanda se lució con un discurso buenísimo que prendió a todos: chavos, adultos y hasta los más grandes. Es más, varios de los que estuvieron ahí no dudaron en decir que el “speech” de la líder juvenil fue de lo mejorcito de toda la jornada y se llevó costales de aplausos.

Ya después, arriba del templete principal en la Plaza de Armas, donde se lucieron las estrellas del evento como la gobernadora Maru Campos y el mero mero del PAN nacional, Jorge Romero, los chavos también se rifaron y participaron con todo, bien prendidos y metidos en la jugada.

**********

Si algo dejaron clarito los panistas este fin de semana, es que aquí ni Morena ni sus compas se van a pasear como Pedro por su casa. El mensaje fue directo, sin titubeos ni rodeos: “a Chihuahua no entran”. Y, para que no quedara duda, la cúpula azul —tanto nacional como estatal— apapachó el proyecto político de Maru Campos, como quien le pone el sombrero a la favorita en plena feria.

Jorge Romero le tiró flores a Maru y sacó pecho, asegurando que, según ellos, el estado se gobierna bien y por eso están listos para rifarse otra vez en las urnas. Que si hay algo que convence a los panistas de quedarse es que “en Chihuahua se gobierna bien”… Aunque los detractores dirán que no todo es miel sobre hojuelas.

Claro que no todo fue palmadita en la espalda. El tema de la inseguridad salió a relucir, porque nadie puede tapar el sol con un dedo: la violencia sigue siendo el coco de las familias mexicanas. Los panistas insistieron que la chamba es recuperar la confianza y devolverle la tranquilidad a la gente, porque —¡vaya paradoja!— la paz parece cada vez más lejana en el país.

Maru Campos no se quedó atrás y lanzó un dardo envenenado: cuestionó que, en México, la banda se está acostumbrando al miedo y a la falta de libertades. Su llamado fue claro para los azules: que no se vale normalizar la violencia ni hacerse de la vista gorda con la censura. Que, si de algo sirve la libertad, es para buscar el bien común y evitar el dolor que se puede evitar.

Así que, en resumen, tanto Maru como la dirigencia panista dejaron claro que Chihuahua no se entrega, y que van con todo para la próxima elección en el 2027.

***********

En ningún momento los dirigentes panistas mencionaron a sus primos los priístas, con quienes ya tomaron sana distancia. Seguramente ya le midieron el agua a los camotes y evaluaron bien los puntos positivos y negativos de una alianza.

Por cierto, hablando de los tricolores, brillaron por su ausencia en la marcha: ni Enrique Serrano, ni Adriana Terrazas, Adriana Fuentes, Alfredo Aguirre Carrete, Laura Domínguez, Omar Bazán, Óscar Nieto, Fernando Mota Allen, Kamel Athie Flores, Christopher James Barousse, ni los regidores priistas de Chihuahua, entre otros, se dejaron ver por ahí.

***********

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, estará hoy visitando la frontera; se espera que, tras el desayuno, encabece una rueda de prensa en la que estarán presentes Ricardo Anaya, coordinador de los senadores panistas, así como Daniela Álvarez y Ulises Pacheco, quienes fungen como presidenta estatal y municipal de Acción Nacional, respectivamente.

La rueda de prensa será a las 10:00 de la mañana en el viejo edificio de 5 de Mayo y 16 de Septiembre que alberga al partido.

Romero y Anaya también sostendrán reuniones privadas con grupos de empresarios y panistas en las que se espera también participe la gobernadora Maru Campos.

La gober tendrá reuniones por separado con el tema de seguridad y por la tarde entregará certificados de primeria y secundaria en el Auditorio “B” del Pueblito Mexicano, en donde participarán, Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común; Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación y Deporte, Mario Javalera, director general del ICHEA y Armando Contreras, director general del INEA.

***********

Se dice que el promedio oficial de inflación anualizada es de 3.6 % y que, con optimismo, para el año 2026 alcanzaremos la meta del 3.0 % de inflación promedio establecida por el Banco de México y la SHCP. Pero ¿cuál es la meta real para el bolsillo de las madres y padres de familia cuando van a surtir la despensa?

¿Quién toma en cuenta esa realidad? Ir al súper resulta carísimo, y los gobernadores, los vicegobernadores del Banco de México, los funcionarios de la SHCP y, por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum, no perciben el mismo ingreso que el promedio de los padres de familia, ni en la frontera ni en el sur del país.

Pomposamente el Banco de México denomina al 3.0 % de inflación como su Rango Objetivo. Sin embargo, la realidad es que el costo de las despensas para quienes viven en la frontera está completamente fuera de ese rango; ni los directivos ni los técnicos del INEGI creen en los datos oficiales que se difunden a la prensa.

Por otro lado, los directivos del Banxico parecen vivir en un mundo aparte, disfrutando comidas en Polanco o Santa Fe y viajando al extranjero, muy al estilo de Noroña.

************

David Kershenobich Stalnikowitz, que es el mero mero de Salud, dijo que ya casi hay medicinas para todos, con un abasto del 96% en el país y que, además, se ahorraron más de 105 mil millones de pesos en la compra de estos fármacos.

Cuando estuvo frente a la Comisión de Salud, aseguró que el sistema de salud sigue funcionando y va mejorando, aunque la oposición no deje de criticarlo.

Esta esta charra disfrazada de versión oficial solo la creen en Palacio Nacional. El desabasto en las instituciones de salud pública, en distintos grados, sigue igual o peor, y tanto en el IMSS, ISSSTE, Ichisal y otras, lo mejor es que cada derechohabiente cuente su propia experiencia.

***********

“Pueblo bueno y sabio, pan y circo”: este fin de semana les proyectaron en el Zócalo y aquí en Juárez el concierto de Juan Gabriel, y ellos bien contentos, olvidando tantos y tan graves problemas que siguen sin resolverse.