—Abren nueva cantinota en la X con Expogan

—Sin mariachis ni fuegos artificiales, CODER tiene nuevo dirigente

—¡Maru sí cumple!; el agua llega a El Sauzal

El gobierno federal, bien orondo, salió a presumir que desde el 13 de octubre arrancaban las brigadas de vacunación ARNm contra COVID-19, influenza y neumococo. Con bombo, platillo y hasta mariachi, la Secretaría de Salud nos vendió la idea de que todo el país se iba a blindar contra virus y bacterias.

Pero, ¡oh sorpresa! en Ciudad Juárez la única inmunización que llegó fue la del desencanto y desabasto de las vacunas.

Y sí, porque mientras los funcionarios afinan discursos en allá en tierras chilangas, acá en el norte la realidad está más fría que las vacunas que nunca llegaron.

Decenas de ciudadanos han peregrinado por Unidades Médicas Familiares, el Hospital General de Zona número 6 del IMSS y las Pensiones Civiles del Estado, buscando la prometida dosis de protección.

El resultado hasta ahora ha sido un sonoro “no hay vacunas”.

Y eso que apenas el gobierno federal juraba que el operativo estaba listo y la cobertura asegurada. Si hay algo cierto, es que la confianza se nos está evaporando más rápido que el alcohol en la Expogan.

Los encargados de los módulos de vacunación ya soltaron la sopa: ni influenza ni COVID-19, y quién sabe qué día llegarán. La última noticia es que, si acaso, a mediados de noviembre se asomarán las primeras dosis.

Y mientras tanto, los juarenses a seguirle jugando al “ve y pregunta”, porque la información oficial más bien parece cuento de hadas. No se han hecho jornadas de vacunación, no hay distribución en los centros prometidos y la salud pública sigue en modo “próximamente”.

Así que, estimado lector, no queda más que esperar y confiar en que, algún día, el gobierno cumpla su palabra. Por lo pronto, la única vacuna que nos han dado es la del escepticismo. ¡Eso sí, ésa sí llegó puntualmente!

***********

No hay plazo que no se cumpla ni feria que no se abra.

Desde ayer la Plaza de la Mexicanidad se transformó en el epicentro de la Expogan 2025, ese mega negocio disfrazado de tradición donde, para no variar, el ganado terminará relegado al fondo del corral mientras la gran cantina se adueñó del protagonismo.

Y no es que uno sea mal pensado, pero más bien la realidad nos obliga a ser desconfiados: aquí el verdadero show empieza cuando se destapa la primera botella.

Los organizadores, como buenos magos del marketing político, prometen que esta será “la mejor edición de los últimos años”: pura explosión de orgullo fronterizo, innovación y cultura.

Pero mejor no le pregunten a los ganaderos, que mientras ellos pastan sus esperanzas, los verdaderos jefes se dedican a ordeñar la taquilla y los esquilmos de la venta de alcohol como si no hubiera mañana.

Del 16 de octubre al 2 de noviembre –apúntenlo bien– nos quieren vender la Expogan como la joya de la corona para el sector agroindustrial. Un evento “imperdible” que, según la narrativa oficial, es toda una experiencia familiar, llena de música, exposiciones y hasta cultura. Pero si uno rasca tantito, lo que realmente brilla no son los premios del ganado sino la caja registradora que suena cada noche.

***********

A partir de ayer arrancó el mega negocio de la Expogan 2025 y con ella la gran cantinota en la Plaza de la Mexicanidad.

De acuerdo con los organizadores la Expogan promete ser la mejor edición de los últimos años: una explosión de tradición, innovación, música y orgullo fronterizo. ¡Órale!

Pero para los mal pensados, este evento se traduce en una mega negociazo en donde el ganado que estará en exhibición pasa a segundo término, y la trácala esta en los esquilmos y en la venta del alcohol.

Esta exposición se llevará a cabo del 16 de octubre al 2 de noviembre, y sus promotores la han venido como el evento más esperado del año, en donde el sector ganadero y agroindustrial, ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia, combinando música, cultura, exposiciones y entretenimiento. ¿Será?

**********

Sin mariachis ni fuegos artificiales, así, casi como quien no quiere la cosa, ayer se armó la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo para el Desarrollo Económico Regional Juárez (CODER), Julián Pedroza Cervantes.

El evento pasó con más discreción que una reunión de vecinos, pero no por eso hay que dejarlo pasar por alto. A fin de cuentas, CODER es ese club exclusivo que por años ha estado bajo el control de los mismos empresarios de siempre, los que deciden qué se hace y qué no se mueve en la frontera.

La fiesta estuvo bien planchadita. El presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, salió a decir que hay que buscar proyectos concretos para Juárez, que la fórmula mágica es la unidad entre gobierno y empresarios y que ahora sí, “los astros se alinean”.

Será que por fin Juárez se va a poner las pilas o nomás es el mismo discurso reciclado para la foto. Por lo pronto, el alcalde prometió que el municipio va a estar pendiente en brindar su apoyo para el desarrollo económico de juaritos.

Durante la ceremonia de toma de protesta, el presidente saliente Humberto Álvarez Quevedo, izo un recuento de sus actividades de su gestión administrativa.

De mesa en mesa los asistentes reconocieron que CODER sí ha jalado en cosas como el Aeropuerto Internacional Abraham González y el Hospital Regional 2 del IMSS.

El nuevo presidente, Julián Pedroza Cervantes, llegó diciendo que Juárez “tiene todo para ser grande” y que el aeropuerto es la prueba de que, cuando se quiere, se puede.

Eso sí, entre aplausos y agradecimientos, Humberto Álvarez Quevedo salió a decir que lo bueno de Juárez es la capacidad de unir propósitos entre gobierno, empresas, academia y sociedad civil.

Nada más que esa “unidad” suele verse más en las fotos que en las acciones, porque el avance es real, pero la brecha sigue ahí: mucha infraestructura, poca transparencia y menos participación ciudadana.

Y como siempre los funcionarios estatales y los invitados internacionales llegaron a presumir indicadores, inversiones y competitividad.

***********

Ayer la gobernadora Maru Campos les demostró a los habitantes del ejido El Sauzal que no vino a prometer, sino a cumplir. Después de muchos años el agua potable, un recurso que en estos tiempos es casi tan valioso llegó a las familias.

La gobernadora supervisó personalmente el primer tramo de la nueva red de agua potable: una megaobra de 34 millones de pesos en su primera fase—y que cuando termine, será de más de 130 millones.

Más de 1,700 familias van a poder abrir la llave y ver agua limpia, después de cuarenta años de batallar con tuberías insuficientes y deterioradas.

Aquí no hay pretextos ni vueltas. Maru lo dejó claro: “No importa si son juarenses o chihuahuenses, lo que importa es que son seres humanos”.

Y así, con humanidad y un gobierno que pone a la gente al centro, arrancó el proyecto con todo y tanque elevado, superficial, líneas de conducción y red de distribución. Nada de obras de relumbrón que sólo sirven para la foto. Aquí se hacen cosas que, aunque no se vean, sí se sienten en el día a día.