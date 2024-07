La NASA Lanza Impresionante Animación de los Pilares de la Creación

Un viaje por el espacio profundo: la NASA presenta animación de los Pilares de la Creación

Dar un paseo por el espacio profundo nunca fue tan real como ahora, gracias a la NASA, que ha creado un impresionante video utilizando fotografías y videos captados por sus telescopios. Este clip permite a los espectadores recorrer los ‘Pilares de la Creación’, una formación en una nebulosa situada a 6,500 años luz de distancia de la Tierra.

Come take a 3D tour of one of the most majestic sights in the universe—the Pillars of Creation—with data from our @NASAWebb and @NASAHubble telescopes: https://t.co/e27VLL055Z pic.twitter.com/qTlYY82ueY

— NASA (@NASA) June 27, 2024