La senadora de la República, Beatriz Paredes Rangel, estuvo de visita en la región lagunera y fue invitada al programa de Telediario Radio con Ángel Carrillo y Denise Cárdenas, donde habló sobre sus aspiraciones a contender por la candidatura de la presidencia de la república para la elección del 2024, ante lo cual afirmó que las mujeres tienen la capacidad de llevar las riendas del país y están preparadas para afrontar las principales problemáticas que se le presentan a México.

Levanté la mano señalando que tengo interés de alcanzar la postulación por la alianza. Esperemos que haya alianza para la competencia en el cargo de la presidencia, que se consolide la posibilidad de que el PRI-PAN-PRD, ojalá otros partidos y la sociedad civil, participen de manera concreta y en ese caso me gustaría ser la abanderada.

¿Hay varios escenarios complicados en este país para Beatriz Paredes en este momento?

Antier todo México se dio cuenta que hay políticas que no parecen sustantivas pero que son gravísimas por la toma de políticas equivocadas como la migratoria.

El rubro de la seguridad es uno de los temas más preocupantes para la mayoría del país. Por fortuna para Coahuila y para La Laguna han podido avanzar mucho en materia de tranquilidad.

Sin embargo hay estados que arden en este momento y que puede regresar lo que vivimos en inseguridad. Por eso es crucial que en el país prevalezca el estado de derecho, que sea la ley la que rige la convivencia entre la sociedad.

Esto es el marco que propicia la generaciónde empleo, que las condiciones propicien la tranquilidad social, que la inflación no rebase la realidad económica de las familias, encontrar alternativas para que las crisis circunstanciales no sean las que determinen la falta de desarrollo.

¿La seguridad depende de los partidos políticos?

Juegan un rol en la actividad electoral, la seguridad es un asunto que compete a los gobiernos, lo que ha pasado es que el Presidente de la República tomó una decisión estratégica que ha minimizado el papel de los estados y de los municipios. Estoy convencida de la importancia de la federación.

Tengo una visión muy federalista en el ejercicio del gobierno. Se desaparecieron varios de los fondos que respaldaban la posibilidad que gobiernos estatales y municipales tuvieran más protagonismo.

¿Cómo siente Beatriz el tema del congreso estadounidense de ver a los carteles mexicanos como terrorismo?

Preferiría desagregar la pregunta. No es el congreso de Estados Unidos, ni es la mayoría del Partido Republicano, son algunos senadores estadounidenses y habría que ver cuál es el peso de esos senadores, pero también puede haber una opinión crítica de cualquier personalidad mexicana sobre cómo maneja la política de producción de venta de armas en EUA.

Me parece que el problema del narcotráfico y su consumo es un asunto relevante que no vale la pena volverlo un asunto estridente, merece la atención de ambos gobiernos de manera seria. Es una preocupación que el fentanilo sea una droga que provoque tal adicción y sea tan peligrosa.

¿Sigue complicado el papel de la mujer para posicionarse en ciertos escaparates como la nueva dirigente del INE?

En el caso de la presidente del INE, lo fundamental es que tenga un desempeño neutral. Es una posición de estado de un órgano electoral autónomo, donde la exigencia de la sociedad es que sea totalmente pulcro, que no se deje presionar por alguna autoridad o partido político y que tenga su comportamiento acorde a lo que establece la ley. Que sea un árbitro pulcro, que sepa organizar las elecciones y que sepa respetar a todas las organizaciones políticas que participen.

La posibilidad de participar de las mujeres en la política siempre es enjuiciada más severamente en todas las actividades. En la política siempre tiene uno que estar atento y alerta.

¿Invita a los ciudadanos a confiar en las cualidades de la mujer para afrontar los problemas que hay en México?

Desde luego invito a los ciudadanos a que me conozcan, me avala mi experiencia y mi conocimiento del país, conozco La Laguna, admiro a los laguneros y la fuerza de los coahuilenses. Estoy convencida de que las mujeres estamos preparadas para enfrentar la problemática de un extraordinario país como México para encontrar la solución que requiere este siglo XXI.

¿Nos puede compartir el espíritu de la coalición?, ya que hace algunos años no eran afines.

La afinidad de estos partidos que durante muchos años fuimos antagónicos, la generó un gobierno que estaba tomando decisiones antidemocráticas. La motivación que unió a estas fuerzas políticas fue la defensa de las conquistas democráticas.

No olvidemos que al inicio de esta alianza opositora fue lograr que las elecciones de 2021 Morena no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados porque sabíamos que había la intención de reformas electorales muy agresivas.

¿Qué opinión le merece la reforma electoral propuesta por el presidente?

Yo no la comparto, en primer lugar, en términos generales cuando se plantean reformas electorales es al principio de las administraciones, lo que permite que las reformas se pongan a prueba en elecciones intermedias y se pueda corregir algunos desaciertos, y no se pongan a prueba en elección presidencial.

En segundo, las reformas electorales se hacen en consenso, no del partido que gobierna. En tercero, si el propósito es reducir al INE, lo pudieron haber platicado con el INE en qué área se pudiera reducir.

¿Hay un descontento entre las cúpulas o liderazgos para considerar la posición del dirigente del PRI?

Yo replanteé en su momento que los ex presidentes del Comité Nacional la necesidad de una gran asamblea que permita un replanteamiento de fondo del partido, creo que se requiere una reforma profunda del partido que aborde las cuestiones de fondo.

Antes que usted hubo quien levantó la mano antes, ¿le da miedo enfrentarse al aparato del estado?

Desearía que no hubiera una elección de estado, una regresión autoritaria no le hace nada bien al país. Pero yo respeto, creo que respeto más que él, porque yo no les diría ‘corcholatas’ a quienes puedan ser los sucesores, me parece muy raro que utilice ese adjetivo.

A usted no le gusta gente polarizada o gente de blanco y negro

Me gusta el arcoiris, me gusta creer que México es luminoso. No me gusta creer que la noche nos rodea. Hay un tono en el que han querido colocar al país. Nos ha costado mucho trabajo superar este perfil ensangrentado de nuestra historia.

Los mexicanos hemos sabido superar los momentos más dolorosos y difíciles, por eso rechazo la polarización, descalificación y ofensas. Podemos ser severos o enérgicos sin ser groseros y sin abusar del poder.

