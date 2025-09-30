Algunos héroes de ficción como Batman o Daredevil son reconocidos por no sentir miedo. En la vida real, existe una condición médica que provoca algo similar: la enfermedad de Urbach-Wiethe, también llamada proteinosis lipoidea.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), apenas se han registrado 400 casos a nivel mundial. Este trastorno genético afecta al gen ECM1, encargado de mantener la estructura de los tejidos, provocando acumulación de proteínas defectuosas en la piel, órganos y cerebro.

Los síntomas incluyen ronquera crónica, cicatrices cutáneas, bultos en los párpados y, en el aspecto neurológico, daños en la amígdala, la zona cerebral que regula emociones y percepción del peligro. Esto impide a los pacientes sentir miedo o reconocer expresiones faciales.

Aunque no existe una cura, los tratamientos con derivados de vitamina A y terapias con láser han mostrado beneficios. A pesar de los riesgos —como obstrucciones respiratorias o convulsiones— la mayoría de los pacientes puede tener una esperanza de vida normal.

La investigación médica continúa, pues comprender esta rara enfermedad también abre una ventana al estudio profundo de las emociones humanas.