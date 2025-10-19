La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa un exitoso saldo blanco tras la realización de dos eventos masivos de gran afluencia desarrollados de manera simultánea el sábado 18 de octubre, gracias a la coordinación y al operativo de seguridad implementado.

En las instalaciones de la Plaza de la Mexicanidad, ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar y Plutarco Elías Calles, de la colonia Fovissste, se lleva a cabo la Feria Expogan 2025, en su tercer día de actividad se presenta sin novedad.

El operativo de seguridad siempre da inició a las 16:00 horas y concluye a las 03:00 horas de cada día, cuenta con la presencia de aproximadamente 25,000 espectadores. Para cuidar la integridad de sus asistentes, se implementó un dispositivo integrado por una cantidad importante de agentes de la Policía Municipal, así como de elementos de seguridad privada.

También se cuenta con la presencia de personal de Protección Civil Estatal, Bomberos, paramédicos de los grupos Fire Rescue y CESS, así como elementos de Seguridad Vial.

Mientras que, el día de ayer de manera paralela, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, se disputó el encuentro de la Liga MX entre el F.C. Bravos de Juárez y el Club Pachuca.

El partido, con horario de 17:00 a 19:00 horas, reunió a más de 6 mil aficionados en un ambiente familiar y de sana convivencia, el operativo de seguridad en el estadio estuvo compuesto en su mayoría de policías municipales que fueron distribuidos estratégicamente, presencia de elementos de seguridad privada, apoyo de personal de Cruz Roja, Grupo Hospitalario, Bomberos y Protección Civil.

Al igual que en la feria, el desarrollo del evento deportivo fue pacífico y no se registraron incidencias, teniendo como resultado saldo blanco.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía para garantizar entornos seguros en toda clase de eventos, a través de la planeación, la coordinación interinstitucional y el profesionalismo de sus elementos.