Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, llevaron a cabo la detención de Zaira Melissa C. R., Beatriz R. G., Carlos Enrique C. G. y Roberto V. E., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de secuestro.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Carlos Castillo Peraza, atendieron un reporte recibido al número de emergencia 911, en el que se reportó un caso de secuestro de la libertad en un domicilio ubicado en el cruce de las calles José Márquez Monreal y María Teresa Rojas, en la citada colonia.

Al arribar al lugar, los oficiales escucharon los gritos de auxilio de una mujer desde el interior de una vivienda, lo que motivó la solicitud de refuerzos, ya con el apoyo los policías ingresaron al domicilio y localizaron a tres hombres, dos mujeres y un infante de nacionalidad colombiana, quienes señalaron a cuatro personas como los responsables de mantenerlos encerrados, procediendo con su detención.

Durante la intervención, se aseguraron de manera preventiva diversos teléfonos celulares, los cuales son considerados como evidencia importante para la investigación.

Las personas migrantes fueron trasladados al departamento de Trabajo Social en la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde fueron recibidos para ofrecerles la atención integral que requieren este tipo de casos.

Previa lectura de derechos, Zaira Melissa C. R. de 19 años, Beatriz R. G. de 38 años, Carlos Enrique C. G. de 20 años y Roberto V. E. de 27 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.