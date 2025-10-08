A 08 de octubre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que, derivado de los procesos de evaluación y control interno que se realizan de manera permanente, fueron separados de la corporación nueve elementos policiales que resultaron positivos en los exámenes toxicológicos.

Estas revisiones forman parte de los filtros de depuración y control de confianza que mantiene la corporación, atendiendo el interés y la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de mantener una corporación sana, confiable y profesional, así como de detectar y sancionar a quienes no cumplen con los valores y principios del servicio público.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, reiteró que estos procesos se aplican de manera constante y sin distinción, con el propósito de garantizar a la ciudadanía una policía íntegra y comprometida con la legalidad y la seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la disciplina, la transparencia y la confianza dentro de la institución.