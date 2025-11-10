Si la ciudadanía cuenta con algún dato para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500

A 10 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares del señor Ramón Rodríguez Soto mayor 72 años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la colonia Agustín Melgar, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, donde reportaban a una persona extraviada en el cruce de las calles Eje Vial Juan Gabriel y Pedro N. García.

Al arribar al lugar, los oficiales procedieron al resguardo deun hombre de la tercera edad, quien refirió no recordar su dirección, ni cómo llegar a su domicilio, posteriormente fue trasladado al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Universidad, donde fue recibido y atendido por personal en turno.

Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.