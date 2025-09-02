Inicio » La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de una niña extraviada
Ciudad Juárez

La SSPM solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a familiares de una niña extraviada

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través del departamento de Trabajo Social solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una niña de tres años, aproximadamente.
El resguardo se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de patrullaje en la Horizontes del Sur, atendieron un llamado al número de emergencia 911, donde reportaban a una niña extraviada en el cruce de la calle Circuito Interior y bulevar Independencia, en la citada colonia.
Al arribar al lugar los oficiales procedieron al resguardo de una niña que reunía las características proporcionadas en la denuncia, misma que dijo llamarse Mía Isabel Ramos Bustamante de tres años, por lo que fue trasladarla al departamento de Trabajo Social de esta Secretaría en la estación de Policía del Distrito Riveras, donde fue recibida y atendida por personal en turno.
Si alguna persona cuenta con datos para poder localizar a sus familiares, puede comunicarse al teléfono 7370520 o al 7370500.

