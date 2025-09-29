Inicio » La UACJ invita a su Carrera del 52 Aniversario
La UACJ invita a su Carrera del 52 Aniversario

by Salvador Miranda
La Dirección del Deporte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) convoca a su comunidad a participar en la tradicional Carrera del 52 Aniversario, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre, con punto de salida y meta en el exterior del Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar s/n, en El Chamizal.

Circuitos de competencia

El evento contempla dos recorridos:

3 kilómetros: a las 4:00 p.m.
7 kilómetros: a las 5:00 p.m.
3 kilómetros: recorrido por la avenida Heroico Colegio Militar, calle Costa Rica, Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, avenida Rafael Pérez Serna y el acceso por el Complejo Deportivo de la UACJ hasta retornar al Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez. VER MAPA
7 kilómetros: ruta extendida sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica, hasta su cruce con avenida Rafael Pérez Serna, rodeando el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, regresando por la misma vía y finalizando con una vuelta olímpica dentro del Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez. VER MAPA
La participación está abierta exclusivamente a integrantes de la comunidad universitaria, en las categorías: estudiantes, docentes, personal administrativo, personas con discapacidad, alumnos de equipos representativos y adultos mayores de 60 años, en ramas varonil y femenil.

Inscripciones

Las inscripciones continuarán abiertas en línea hasta las 20:00 horas del 1 de octubre. Cada participante podrá registrarse únicamente en una categoría.

Premiación

Se entregarán medallas a los primeros 350 corredores que crucen la meta en las distancias de 3 y 7 kilómetros en todas las categorías y ramas.

En el recorrido de 7 kilómetros, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán además premios en efectivo.

Al concluir la competencia, se llevará a cabo un sorteo de diversos premios entre todos los participantes que finalicen el recorrido y depositen el talón de su número en la urna correspondiente a su instituto o campus.

El proceso se realizará bajo la supervisión de la Contraloría General de la UACJ para garantizar transparencia.

El comité organizador dispondrá de jueces para validar los resultados, y todo lo no previsto en la convocatoria será resuelto por dicha instancia.

