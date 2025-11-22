“Existen ciertas instalaciones o acondicionamientos que le ponemos a nuestra casa, que no son un lujo, sino una necesidad y no deberían de representar un costo extra a las familias chihuahuenses” explicó la diputada América Aguilar en Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, donde la petista pidió se quitaran los costos a la ciudadanía de algunos conceptos en el estudio de los anteproyectos de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, para el Ejercicio Fiscal 2026.

Entre la lista de los 43 conceptos que se aprobaron con costo cero en la comisión encabezada por el diputado Jorge Soto se incluyen: aire acondicionado, áreas techadas, calefacción, rampas, barandal/reja, chimenea, cocina integral, cisterna, tanque estacionario, tinaco, entre otros.

Aguilar Gil señaló que estas instalaciones son necesarias ante las temperaturas extremas que caracterizan a nuestro Estado: “Estas instalaciones no son para que se vea bonita la casa, las familias se esfuerzan en contar con ellas para afrontar las dificultades que implican vivir en un desierto, y como defensores de la vivienda digna, vamos a seguir trabajando para que esto no influya en el costo de las viviendas populares” dijo.

Al finalizar la reunión, la legisladora petista agradeció al equipo del congreso por el buen trabajo realizado, y a las y los legisladores presentes que se mostraron de acuerdo con la importancia de no castigar a las viviendas populares por buscar mejoras para su hogar.