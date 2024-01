Lamenta Lía Limón que AMLO haya visitado “a escondidas” obras del Tren Interurbano

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya visitado la zona de construcción del Tren Interurbano México-Toluca, sin avisar, “a escondidas” y sin haberse reunido con vecinos que sufrieron afectaciones en sus viviendas.

“Es una lástima que se tenga que caer una trabe para que el presidente venga, porque en cinco años no había venido, me parece increíble. No observó la trabe caída porque no caminó aquí, temiendo que los vecinos del pueblo sabio le reclamaran”, señaló.

A diferencia del presidente, la alcaldesa realizó una inspección en calles de las colonias Acueducto, Ampliación Acueducto y El Capulín, donde constató daños en las viviendas a causa de esta obra.

“Los oficios que hemos enviado al secretario de obras de la Ciudad de México en repetidas ocasiones están relacionados con esto, con los perjuicios a las viviendas causados por la obra, ya que deberían implementarse medidas de mitigación”, apuntó.

Durante este recorrido, los vecinos denunciaron que la empresa constructora utiliza la electricidad pública para realizar sus trabajos en lugar de traer sus propias plantas, lo que ha provocado alteraciones en el voltaje y daños en electrodomésticos como refrigeradores, hornos de microondas, lavadoras y televisores, entre otros.

“Obviamente, al igual que no han venido a mitigar los daños a las viviendas, les importa aún menos reponer los electrodomésticos afectados”, señaló la alcaldesa, quien insistió en que los trabajos de la Secretaría de Obras del gobierno capitalino presentan irregularidades.

Finalmente, destacó que persistirá en su solicitud al gobierno de la Ciudad para programar una reunión y garantizar que los vecinos afectados sean atendidos, y que se tomen medidas para mitigar los daños causados a sus propiedades.

ElUniversal