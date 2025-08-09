Para incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales y ampliar su estancia promedio en Yucatán, el Gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó en la Ciudad de México la presentación de “Santuario Maya”, una nueva campaña de promoción turística que busca posicionar al estado como un destino de estadía prolongada y experiencias integrales.

Durante el acto de lanzamiento, el Gobernador destacó que esta campaña “es algo más que una estrategia de promoción: es una visión, una forma de sentir y vivir Yucatán”.

El titular del Ejecutivo estatal que el verdadero atractivo de Yucatán no se limita a sus paisajes ni a su riqueza histórica, sino que reside en su identidad viva, en sus pueblos, su gastronomía, su lengua y sus tradiciones ancestrales.

“Esta campaña nace de un propósito claro: queremos que quienes visiten Yucatán se queden más tiempo y descubran todo lo que el estado tiene que ofrecer. Que conozcan sitios emblemáticos como Chichén Itzá o Uxmal, pero también que se adentren en lugares como Chacmultún, en el sur del estado; que recorran nuestros Pueblos Mágicos, disfruten de nuestra gastronomía, visiten haciendas y escuchen nuestra lengua maya”, afirmó.

Explicó que “Santuario Maya” responde a la necesidad de impulsar el desarrollo económico a través del turismo, de manera equitativa y sostenible.

Queremos que quienes nos visitan recorran el estado y vivan Yucatán desde su esencia”, añadió.

Acompañado por el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, el Gobernador subrayó que esta campaña también busca consolidar a Yucatán como un multidestino ideal para todo tipo de viajeros: familias, parejas, y segmentos especializados como lujo, bienestar y turismo de reuniones.

Destacó que Yucatán cuenta con infraestructura turística de alto nivel, que incluye haciendas convertidas en hoteles boutique, experiencias exclusivas en avioneta o yate, y una oferta competitiva para eventos, congresos y convenciones.

“Yucatán también es un lugar para reconectar con uno mismo. Ofrecemos tranquilidad, naturaleza, bienestar físico y espiritual. Es un destino completo, donde se puede cerrar un negocio en la mañana y relajarse en un cenote por la tarde”, puntualizó.

El Gobernador destacó que Yucatán hoy está más conectado que nunca gracias al Tren Maya, que enlaza al estado con otros destinos del mundo maya como Cancún, Tulum, Campeche y Palenque, y mejora el acceso a joyas yucatecas como Izamal, Valladolid, Mérida, Maxcanú y Pisté, junto a Chichén Itzá.

Además, subrayó que el estado cuenta con sólida conectividad aérea, con vuelos directos desde Mérida hacia 12 ciudades del país, así como conexiones internacionales a Miami, Orlando, Houston y Dallas, en Estados Unidos, y rutas hacia La Habana y Guatemala.

“Hoy tenemos la gran oportunidad de mostrarle al mundo todo lo que somos, con respeto y con orgullo, y consolidar la imagen de Yucatán como un auténtico Santuario Maya a nivel global”, concluyó.

Proceso