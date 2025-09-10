Inicio » Lanza sujeto piedras a la estación Las Torres, del BRT1; ocasiona daños y queda detenido
La Operadora de Transporte (OTV) informa que este miércoles 10 de septiembre, en el transcurso de la mañana, un individuo lanzó una piedra contra las instalaciones de la estación Las Torres de la línea BRT1, causando daños en uno de los vidrios.

Indicó que gracias a la pronta respuesta del guardia de seguridad al solicitar el apoyo al 911, el agresor fue detenido en el lugar por elementos de Seguridad Pública.

Por el momento no se ha dado a conocer la identidad del atacante, ya que las investigaciones continúan debido a que los daños fueron de consideración en uno de los cristales de gran tamaño.

La OTV aseguró que se estará interponiendo la demanda correspondiente a la brevedad posible.

