La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que contratará a más de 100 egresados de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), especializados en zootecnia y parasitología agrícola para integrarlos al equipo de acciones de barrido sanitario en el sur-sureste del país contra la plaga de gusano barrenador del ganado (GBG).

La dependencia dirigida por Julio Berdegué Sacristán informó que el propósito de esta colaboración es avanzar hacia la erradicación, en el menor tiempo posible, del GBG.

Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sostuvo una reunión con el rector de la institución educativa, Ángel Garduño García, para definir los perfiles que se requieren en cada actividad que se desarrolla en el sur-sureste del país.

Acordaron que la UACh emitirá en los próximos días la convocatoria para invitar a unirse a la estrategia a egresadas y egresados titulados, pasantes y personas en proceso de titulación en las carreras de Ingeniería Agrónoma Especialista en Zootecnia e Ingeniería Agrónoma Especialista en Parasitología Agrícola.

Elizalde dijo que quienes se inscriban recibirán capacitación por parte del personal especializado de la Secretaría de Agricultura en temas como identificación del GBG, curación de animales con gusaneras, tratamiento de heridas y toma de muestras.

Precisó que los participantes que aprueben los cursos virtuales y presenciales con calificación mínima de 8 obtendrán una constancia de certificación y serán considerados para ocupar una plaza como profesionales en campo.

El nuevo personal se integrará a las acciones de barrido sanitario que la dependencia pondrá en marcha en las próximas semanas, desde Oaxaca y Veracruz hacia el resto de los estados del sur-sureste del país.

El jefe del Senasica detalló que durante el barrido sanitario, personal médico veterinario oficial visita todas las unidades de producción y sitios ganaderos de una región para inspeccionar a los animales y verificar la ausencia de plagas y enfermedades, como el GBG.

Garduño García afirmó que este esquema de colaboración permitirá a los egresados atender una problemática real en campo, lo que enriquecerá su formación integral.

Agregó que gran parte de la comunidad estudiantil de Chapingo proviene del sur-sureste, lo que representa un valor agregado, ya que conocen la región y generan confianza entre los ganaderos.

ElUniversal