La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social, encabezada por Gerardo Rivas Córdova, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de la Heroica Ciudad Juárez, ha puesto en marcha una campaña integral de prevención del suicidio dirigida a la comunidad juarense.

Conscientes de la importancia de atender la salud mental como un pilar fundamental para el bienestar social, esta iniciativa busca generar conciencia, brindar orientación oportuna y establecer canales de ayuda efectivos para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad emocional o psicológica.

Como parte de la campaña, se llevarán a cabo mesas de trabajo con especialistas en salud mental, psicología clínica y prevención del suicidio, en las que se abordarán estrategias específicas para fortalecer la red de apoyo ciudadano, capacitar a personal de proximidad social y crear espacios seguros para el diálogo y la atención emocional.

“Esta campaña es un esfuerzo coordinado para tender puentes entre las instituciones de seguridad y la comunidad, enfocándonos en la prevención como una herramienta poderosa para salvar vidas”, expresó el Dr. Gerardo Rivas Córdova, director de la Dirección de Vinculación y Proximidad Social.

El Colegio de Psicólogos aportará su experiencia profesional mediante charlas, talleres y acompañamiento en las acciones comunitarias que se estarán desarrollando en distintas zonas de Ciudad Juárez.

La campaña incluye además actividades informativas en espacios públicos, distribución de materiales de prevención, atención directa en centros comunitarios, así como líneas de orientación psicológica gratuitas.

