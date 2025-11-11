La comunicación no solo se transmite con palabras, también a través de imágenes, aseguró María Rentería Limón, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Rentería encabezó una exposición de estudiantes de segundo semestre, quienes presentaron trabajos de diseño gráfico elaborados como parte de su formación en comunicación.

Cada alumno creó un producto, marca o servicio ficticio y lo representó mediante un diseño visual, con el objetivo de aprender a comunicar conceptos y promocionar ideas de manera efectiva.

“La intención es que los jóvenes desarrollen habilidades para crear y dar publicidad a su propio producto, como parte de su preparación profesional”, explicó la maestra.

Agregó que el propósito del ejercicio es fortalecer la enseñanza del diseño gráfico como una herramienta funcional para la comunicación, destacando que en la Facultad se impulsa el aprendizaje práctico y aplicado.