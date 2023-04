– El pugilista mexicano estuvo en el stream de Chicharito y arremetió contra el periodista de ESPN

Esta vez fue el boxeador mexicano quien soltó un comentario en contra de David Faitelson durante un directo de Javier Hernández en el que estuvo como invitado, aseguró que no ve ninguna de sus entrevistas desde hace mucho tiempo porque es “llenarse la cabeza con pendejadas”.

No es para nadie un secreto que estas dos figuras no son ni cercanos, esto debido a que el periodista de ESPN ha arremetido contra el Canelo en diversas ocasiones durante sus programas en vivo, situación que al tapatío no le agrada mucho y que inclusive los aficionados han tachado de un pleito personal.

Durante la transmisión de Javier, el Canelo emitió su opinión respecto al trabajo de Faitelson y agregó la razón del por qué no se lleva bien con el conductor de “Futbol Picante”.

“Me voy a gastar mi saliva hablando de él, que no vale la pena. Tengo mucho tiempo que no veo sus entrevistas, porque no tiene caso llenarse la cabeza de pendejadas. Yo creo que en muchas ocasiones en vez de ser un reportero que analiza la situación que va a hablar o que analiza todo antes de hablar y de poder reportarle a la gente lo que realmente está pasando usa mucho el fanatismo, a lo mejor yo no le caigo bien o no le gusta mi boxeo, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos”, comentó Saúl.

“Para que se le quite lo pen…”

Saúl no reparó en decir que inclusive ha ido a programas de ESPN, en los cuales ha debatido sobre su desempeño con Faitelson, sin embargo, las críticas hacia él siguen mediante redes sociales, sus otros programas de televisión, etc.

Esto dio pie a que el Canelo confesara la razón por la cual se enfrasca en redes por las críticas de Faitelson:

“Yo me he sentado, tuve todavía el tiempo de irme a sentar con él y con argumentos decirle lo que era, llega un momento en el que dices: ‘Ya cabrón, la neta es que ya estuvo’. He tenido la oportunidad de que me dice cosas acá medio fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite lo pendejo”.