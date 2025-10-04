La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión, dictada en contra de Carlos Iván L. C., por el delito contra el medio ambiente, en su modalidad de transporte de recurso forestal maderable sin autorización.

La carga probatoria expuesta por el Ministerio Público, fue determinante para que el hoy sentenciado solicitara la terminación anticipada del proceso penal seguido en su contra, de tal manera que aceptó su responsabilidad penal en hechos que cometió el 01 de julio del presente año.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Carlos Iván L. C. conducía un camión marca Freightliner, modelo 1996, de color azul, en el que transportaba madera en rollo sobre la carretera Guachochi- Rocheachi, en donde llegó a un punto de revisión de la Guardia Nacional.

Asimismo, que le solicitaron la documentación que acreditara la legal posesión y trasiego del recurso maderable, pero las remisiones forestales que presentó, solo amparaban una parte de la carga, por lo que fue detenido y puesto a disposición de esta representación social que ejerció la acción penal en su contra.

Con dicho antecedente, el órgano jurisdiccional que atendió la causa penal le dictó la referida pena privativa de la libertad y lo condenó al pago de una multa de 22 mil 618 pesos.

La sentencia impuesta al infractor, demuestra el cumplimiento del compromiso de esta representación para mantener el orden, el Estado de Derecho y salvaguardar el patrimonio natural de los chihuahuenses.