-El notificado se encuentra interno en el CE.RE.SO estatal de Mazatlán, Sinaloa por secuestro y violación.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, hizo del conocimiento a Ángel G. P., que se le atribuye posible participación en los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa y robo agravado de vehículo, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el 07 de octubre del presente año, el imputado realizó actos tendientes a privar de la vida a una mujer, en un domicilio de la colonia Héroes de la Revolución, no obstante, gracias a la intervención de una tercera persona no pudo consumar el feminicidio, causándole daño físico y psicológico a la víctima.

Posteriormente, tomó un vehículo sin el consentimiento de la propietaria, el cual hasta la fecha no ha sido localizado.

A solicitud de la representación social el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para mañana 12 de noviembre la audiencia de vinculación a proceso penal.

Cabe hacer mención que, al imputado se le notificó la orden de aprehensión por los citados hechos delictivos, en el CE.RE.SO estatal de Mazatlán, Sinaloa, en donde se encuentra interno por los delitos de privación de la libertad y violación, en perjuicio de una mujer en diversa causa penal.