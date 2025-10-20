—En el PRI lloran el divorcio con el PAN

—Barco tricolor naufraga con Alito al mando

—Obras pluviales: el reto de los 5 mil millones

El pasado fin de semana directivos y miembros de Acción Nacional anunciaron el relanzamiento del partido, según la estrategia, con una visión moderna y ciudadana, enfocada en los valores de Patria, Familia y Libertad.

El Ángel de la Ciudad de México fue el escenario emblemático donde, en los tiempos dorados del PAN, los militantes celebraron sus más grandes victorias electorales, festejando el histórico ascenso al poder y la obtención de la presidencia de la república.

El evento del sábado pasado marcó el inicio de una etapa caracterizada por la apertura a la ciudadanía, la transparencia en los procesos internos y la implementación de elecciones primarias.

Fue el dirigente nacional del partido Jorge Romero quien invitó a liderazgos ciudadanos a sumarse y aseguró que cualquier persona podrá registrarse como candidata mediante una nueva aplicación digital.

El relanzamiento se basa en tres ejes: redefinir causas, reformar estatutos para fomentar la democracia interna y actualizar la identidad visual del partido. El acto contó con la presencia de diversos representantes y reafirmó el compromiso del PAN con la sociedad mexicana, iniciando así una “nueva era azul” más cercana y abierta a la gente.

Muchos perciben a un PAN perdido entre los errores cometidos durante sus doce años en el gobierno federal. Actualmente, solo conservan tres gobiernos estatales, y en Durango incluso comparten el poder con sus exaliados del PRI.

No cuentan con un liderazgo fuerte, ni entre sus gobernadores ni en la figura de Romero. Carecen de líderes naturales; más bien, tienen dirigentes que solo supieron aprovechar momentos de superficialidad política, como Fox, y otros con actitudes sectarias y prejuiciosas, como Felipe Calderón.

Sin embargo, en su nuevo periodo iniciado antier, enfocado en el marketing electoral, es acertado que tomen distancia del PRI y de su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, cuya gestión ha sido nefasta y marcada por actitudes delictivas.

**********

Por otro lado, Movimiento Ciudadano parece estar en una especie de euforia, convencido de ser la mejor opción, aunque sus dirigentes y candidatos provienen de otros partidos.

Han formado feudos estatales para perpetuar, en su momento, la dictadura del llamado ‘Dantismo’ veracruzano, que se mantuvo en el poder por largo tiempo. Ahora, Jorge Álvarez Máynez intenta replicar ese modelo en una versión moderna y juvenil, pero no deja de ser igualmente autoritario.

En cuanto al PRI, con Alito al mando, el partido se encuentra sumido en la corrupción y la mediocridad, reducido a un grupo de operadores políticos carentes de ética y visión.

Lamentablemente, México enfrenta la ausencia de partidos políticos auténticos y una clase política más preocupada por sus propios intereses que por el bienestar del país.

Además, la clase gobernante sigue siendo corrupta; unos lo son más, otros un poco menos, pero al final, la mayoría actúa como encubridora (como es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) de los actos cuestionables de exgobernantes y de quienes se ostentan como “líderes morales”.

********

La gobernadora Maru Campos no podía faltar al evento político de relanzamiento del nuevo PAN allá en tierras chilangas. La mandataria estatal muy bien el pasado jueves en Ciudad Juárez, ya que ese evento como el de hoy la posicionaron muy bien dentro del PAN.

El relanzamiento del partido parece más un intento cosmético por reposicionarse, pero ojalá logren sumar al menos cinco millones de votos más; eso sería lo ideal, comentan los idealistas del bolillo azul. Dejar atrás al PRI fue una decisión acertada, pues en realidad era una rémora: lejos de aportar, restaba al partido blanquiazul.

En el ámbito local, los cuatro estados gobernados por el PAN serán definidos directamente por sus gobernadores, mientras que en los otros 28, el Comité Ejecutivo Nacional tomará las decisiones en las elecciones locales. Para la elección de presidente de la República, senadores y diputados federales, el PRI queda fuera del juego.

***********

La presencia del fiscal general César Jáuregui Moreno en el informe del diputado federal priísta Alejandro Domínguez pudiera interpretarse con una débil señal de que el PAN pudiera conservar la alianza con el tricolor en lo local.

No obstante, los expertos en temas electorales señalan que, para conservar esa alianza que ha beneficiado más al PRI que al PAN, los blanquiazules deberían realizar encuestas para evaluar el panorama y tomar decisiones informadas.

Es necesario un análisis a fondo, pues ambos escenarios —con o sin alianza— resultan inciertos. Por ejemplo, ¿cuántos expanistas que en su momento votaron por Morena regresarían al PAN al ya no estar el PRI en la coalición, en comparación con los pocos votos que el PRI podría aportar en la contienda por la gubernatura y en municipios clave como Juárez?

***********

El Municipio planea incluir obras de infraestructura pluvial en el Presupuesto de Egresos para 2026, priorizando zonas con mayores problemas de inundación como la calle Tapioca, Paseo de la Victoria y Teófilo Borunda, dieron a conocer allá en palacio municipal.

Según los reportes, el proyecto, elaborado por el IMIP, contempla iniciar las obras que sean financieramente viables, mientras se busca apoyo adicional del Banco de Desarrollo de América del Norte para proyectos a largo plazo.

La inversión necesaria supera los 5 mil millones de pesos, casi la mitad del presupuesto anual de Juárez. Las acciones inmediatas incluyen la construcción de vasos de captación y canales en los puntos más conflictivos, además de ampliar la infraestructura hidráulica existente con al menos 20 nuevas obras para mitigar las inundaciones en la ciudad.

Sin embargo, en lugar de que los funcionarios municipales se dediquen a saludar con sombrero de los juarenses en otros municipios del estado, deberían enfrentar directamente la problemática y crear, al menos, una Dirección de Área dependiente de la Dirección de Obras Públicas enfocada exclusivamente en atender el drenaje pluvial. Esta área podría iniciar con labores de desazolve y limpieza de los diques, así como la construcción de pozos de absorción y vasos de captación, entre otras acciones esenciales.

Es momento de dejar de lado intereses partidistas y personales, y exigir tanto a la Conagua como a la presidenta Claudia Sheinbaum que comiencen a planear un Sistema de Drenaje Pluvial que tenga como eje principal la Acequia Madre, además de recuperar todo el trayecto de la Acequia del Pueblo.