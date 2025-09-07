La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) liberó el sábado a 17 mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera, y detuvo a 16 personas durante operativos en dos hoteles de Fresnillo.

El operativo comenzó durante las primeras horas del día tras recibir un reporte anónimo sobre posibles actos relacionados con la trata de personas en la modalidad de prostitución. En un comunicado, la Fiscalía estatal señaló que esta situación motivó la realización de “acciones inmediatas, las cuales permitieron ubicar el lugar denunciado y solicitar una orden cateo”.

La primera intervención se realizó en un hotel del centro de la ciudad, sobre la avenida García Salinas, donde se detuvo a 10 hombres y se liberaron varias mujeres.

Posteriormente, se atendió un segundo reporte en otro hotel, identificado como parte del operativo, donde se liberaron más víctimas, incluyendo a una extranjera, y se detuvieron cinco personas más, alcanzando un total de 16 detenidos y 17 víctimas rescatadas.

Los establecimientos intervenidos están ubicados en las calles Reforma, Belisario Domínguez y avenida García Salinas de la capital zacatecana.

La Fiscalía señaló que los inmuebles intervenidos quedaron bajo resguardo de las fuerzas estatales y federales, y que los avances de la investigación se darán a conocer oportunamente a través de los medios institucionales.