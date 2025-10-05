Inicio » Liberan a cuatro secuestrados; detienen a siete secuestradores armados
Liberan a cuatro secuestrados; detienen a siete secuestradores armados

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas (FEOE), detuvieron en los términos de la flagrancia a José Abel G. D., Leonel S. E., Carlos Darwin G. L., Alejandro V. C., Germán Iván P. S., junto con dos menores de edad de iniciales B. A. R. T., y E. V. C., por su probable responsabilidad en el delito de secuestro cometido en Ciudad Juárez.

Las detenciones se realizaron en las colonias Felipe Ángeles y Mariano Escobedo, siendo este último en donde tenían privadas de la libertad a cuatro personas, además de asegurarles un arma de fuego.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes.

