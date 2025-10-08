Ciudad de México.– El gobierno de Israel liberó a los seis mexicanos que formaban parte de la flotilla humanitaria Global Sumud, detenida cuando se dirigía a Gaza. Los connacionales permanecieron encarcelados durante seis días antes de iniciar su repatriación a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlin Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán salieron de Israel y regresan este viernes al país.

Según el Movimiento Global a Gaza México, el grupo arribará al Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 7:00 horas. Antes, los activistas fueron trasladados a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México, Jacob Prado, junto con el embajador en Israel, Mauricio Escanero.

Los diplomáticos acompañaron a los liberados hasta Estambul, donde hicieron una escala rumbo a México. La Cancillería agradeció al Gobierno de Jordania las gestiones que facilitaron su ingreso y destacó que se mantuvo comunicación constante con los familiares de los detenidos.

En redes sociales, Arlin Medrano expresó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la causa que nos unió: romper el bloqueo, denunciar los crímenes de guerra del Estado de Israel y sostener la esperanza de un mundo más justo”.

El pasado miércoles, Israel interceptó en aguas internacionales una flotilla de 45 embarcaciones que partió de España con la intención de entregar ayuda humanitaria a Gaza. Entre los detenidos también se brindó asistencia a la mexicana Miriam Moreno, integrante de un equipo de apoyo legal.