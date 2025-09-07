Los más de trescientos ciudadanos surcoreanos arrestados en una redada migratoria en una fábrica de baterías en Estados Unidos serán liberados y devueltos a su país, anunció este domingo (07.09.2025) el gobierno de Corea del Sur.

“Las negociaciones para la liberación de los trabajadores terminaron como resultado de una respuesta rápida y unida”, dijo el jefe de gabinete, Kang Hoon-sik. “Sólo restan los procedimientos administrativos. Una vez finalizados, un vuelo chárter partirá para traer a nuestros ciudadanos a casa”, agregó.

Según las autoridades norteamericanas, los 475 detenidos estaban “presentes ilegalmente en Estados Unidos”. La empresa LG Energy Solution indicó el sábado que del total de detenidos, 47 personas (46 surcoreanos y un indonesio) son empleados directos de la empresa y unos 250 empleados de subcontratistas, la mayoría surcoreanos. Hyundai, por su parte, la otra empresa involucrada, dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera “empleado directamente” por la empresa.

La operación fue la más reciente de una larga serie de redadas en lugares de trabajo realizadas como parte de la agenda de deportaciones masivas de la administración Trump. Pero la del jueves es especialmente singular debido a su gran tamaño y al hecho de que las autoridades estatales han calificado desde hace tiempo el lugar como el mayor proyecto de desarrollo económico de Georgia.

El operativo sorprendió a los funcionarios de Seúl, que confirmaron el elevado número de connacionales, pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung dijo hoy que su gobierno ya acordó con Estados Unidos la liberación de los trabajadores.

DW