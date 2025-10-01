La Coordinación de Seguridad Vial implementará un operativo preventivo especial en la Plaza de la Mexicanidad, el viernes 3 y el sábado 4 de octubre de las 14:00 a las 02:00 horas, para dar pie a la versión 2025 del Bike Fest.

Para el resguardo de dicho evento se contará con la participación de 12 policías viales y dos unidades patrulla, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y mantener el orden en la zona.

Esta dependencia municipal sugiere a los peatones que acudirán a este evento:

– Cruzar únicamente por los pasos peatonales

– Evitar distracciones con teléfonos o audífonos al caminar cerca de la zona del evento

– Mantenerse atentos a las indicaciones de los policías viales

También, se hacen las siguientes recomendaciones para los conductores:

– Reducir la velocidad al transitar cerca de la Plaza de la Mexicanidad

– Evitar estacionarse en lugares no permitidos para no obstruir el flujo del evento

– Respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito