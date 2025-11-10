Este próximo 28 de noviembre la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) realizará sus segundo y tercer sorteo “Paga a tiempo y gana en grande”, el cual tiene como fin reconocer con premios como celulares, televisiones y motocicletas a los usuarios cumplidos que siempre pagan su recibo del agua a tiempo.

Las cuentas que no tienen adeudo y se pagan a tiempo participan automáticamente en el sorteo, sin embargo, es importante que los titulares de las cuentas tengan sus datos actualizados para poder facilitar la entrega de los premios, ya que en ocasiones los recibos tienen información incorrecta como nombres de antiguos propietarios.

“Los datos actualizados, en caso de ganar, nos permite localizar al ganador o ganadora de los diferentes premios de una manera más ágil, porque ya se hace a título personal”, comentó José Luis López Martell, vocero de la Dirección Comercial de la J+, quien además extendió la invitación a los usuarios para que actualicen la información de sus cuentas.

La actualización se puede realizar en el área de Registro de Usuarios que se encuentra en los Centros de Atención Múltiple ubicados en las oficinas de la J+ de Sanders, Salvárcar, Plaza Alianza e Independencia, a donde los usuarios deben acudir con su recibo sin adeudo, un documente que acredite la propiedad del inmueble, plano catastral, identificación vigente y 239 pesos para cubrir el costo del trámite.

La J+ trabaja todos los días para mantenerse cerca de la ciudadanía y reconocer el compromiso de los usuarios cumplidos, pero también es importante que los ciudadanos cumplan con tener sus datos al día, ya que los recibos también sirven para otros trámites.